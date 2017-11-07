Запчасти на мотоблок

Очень часто в хозяйстве используют мотоблоки, так как они замечательно справляются с множеством, поставленных им, задач.

Если рассматривать земельные работы, то мотоблоки отличные помощники для посадки и окучивания растений, вспахивания земли и многого другого.

В садоводстве мотоблоки, то же не заменимы. Это и всегда идеально подстриженный газон, и ухоженные клумбы у дома.

Необходимо провести грузоподъёмные работы, без проблем. Есть специальные насадки, позволяющие перевозить строительные материалы, либо другие тяжести. В зимнее время отлично подходят для перевозки снега и льда на Вашем участке.

Так как область использования мотоблока очень обширна, и используется он очень часто для тех или иных целей, износ даёт о себе знать и мотоблок ломается.

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— топливные и масляные насосы;

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