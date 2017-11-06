Перед многими стоит вопрос смены работы. Может, не устраивает неудобный график, что не позволяет выполнять необходимые для Вас обязанности. Или величина получаемой зарплаты не соизмерима с тем объёмом работы, который Вы выполняете.

Возможно у Вас очень строгий начальник, с которым возникают частые разногласия, приводящие к большему количеству отрицательных эмоций и нежеланием больше возвращаться на нелюбимую работу.

Как ещё один распространённый вариант, у Вас в коллективе не слаживаются отношения с коллегами, что приводит к постоянному дискомфорту и большому количеству сплетен за спиной. Как же быть в данной ситуации, если смена работы необходима срочно.

Отличным вариантом, для людей, имеющих собственный автомобиль и любящих поездки по своему городу, например в Омске есть быстрое подключение к Uber. С подробностями Вы можете ознакомиться на сайте driver-mos.ru.

Какие преимущества Вы получаете, Вы работаете, сколько хотите, в то время когда Вам удобно. Если есть потребность в большем количестве денег, Вы самостоятельно меняете свой график и берёте больше заказов, чем обычно, что позволит увеличить доход.

У Вас не будет дотошного начальника, который портит Вам настроение и лезет постоянно в Вашу работу. И конечно нет проблем в рабочем коллективе, так как всё происходит удалённо и не требует общения в коллективе.

Заработную плату Вы получаете своевременно и без задержек, на банковскую карту. Это очень удобно и исключает всяческие растраты на поездки в офис.

Для того чтобы подключиться к Uber Вам необходимо следующее:

1. Водительские права должны быть выданы в РФ;

2. Вам должен исполниться 21 год;

3. Опыт вождения не меньше 3х лет;

4. Наличие автомобиля не старше 2007 года выпуска и не отечественного автопроизводителя;

5. Наличие любой банковской карты;

6. Лицензия (поможем получить).

Если все перечисленные требования совпадают с вашими возможностями, то оставьте заявку и с Вами свяжутся в ближайшее время.

Когда ответ на Вашу заявку получен, необходимо переслать такой пакет документов (фото): водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, паспорт гражданина РФ, страховку, лицензию такси, фото автомобиля и заднего сидения.

После проверки всех документов Вам сообщат о начале работы, либо отказе. Причины отказа при выполнении всех вышеперечисленных пунктов могут быть индивидуальные.