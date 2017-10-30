Классификация загородной недвижимости по виду

Проживание в съемном жилье так же, как и его сдача, всегда рискованное дело. Любая сторона может нарушить условия договора, что может привести к потере либо денег, либо материальных ценностей. Испорченная мебель, невыполненная вовремя промывка теплообменника и несвоевременная уплата со стороны арендатора, или выселение без предварительного уведомления со стороны арендодателя.

Загородную недвижимость можно классифицировать таким образом:

Земельные участки; Дачи; Коттеджи и дома; Квартиры; Для бизнеса; Прочая недвижимость.

Но, возможно, именно эта законодательная неопределенность, значительно повышая риск сделок с землей, делает этот рынок одним из наиболее привлекательных с точки зрения вложения капитала.

Дача

С этим словом связаны у кого-то литературные воспоминания о дачниках, описанных русскими классиками, другому на ум приходят столь заурядные трудности, как откачка выгребных ям, а у третьего мысли о том, что «надо еще картошку два раза окучить, у лука стрелы оборвать, а землянику пересадить на новое место – что-то болеть начала». Традиция жизни, сложившейся еще до революции на «одной шестой части планеты», диктует необходимость летом всей семьей вместе с живностью и кое-каким имуществом перебираться на дачу. Дача – это отдых, это занятие для души, это речка, лес, ягоды и грибы! Это восторг летнего утра, пение птиц, восходы-закаты, серебряные росы и белые туманы… Дача — это способ приобщиться к природе, сбросить с себя суету городской жизни и с пользой для семейства отдохнуть, возделывая дачный огород или сад. Дача может располагаться как в нескольких километрах от городского дома, так и достаточно далеко, в том числе и от благ цивилизации.

Коттеджи и дома за городом

Чаще всего этот класс загородной недвижимости подразумевает загородные дома, находящиеся в недалеком пригороде или сразу за чертой города в его зеленой зоне. Их обслуживают специальные компании. Такие, как, например, Союзбудсервис. Коттеджи и загородные дома сегодня – это преимущественно элитная недвижимость либо жилье, относящееся к средней ценовой категории. Дома более низкого класса из низкой ценовой группы чаще всего предлагаются, как дачи, требования к которым у покупателей значительно ниже.

Квартира за городом

Понятие более чем странное, но имеющее право на жизнь. У всех свои требования к дому. Возможно, кто-то даже на природе не представляет себе жизни вне многоэтажного муравейника. Одним большим плюсом в этом случае является значительно более низкие цены на такие объекты за городом, чем в его пределах.

Недвижимость для бизнеса

Это та, которая расположена за городом и чаще всего является частью сельской или пригородной инфраструктуры: это магазины, кафе, рестораны. При приобретении подобной недвижимости важно учитывать степень общего развития всей прилегающей инфраструктуры и возможности ее развития в будущем.

Прочая загородная

Включает в себя такие понятия, как участки лесных угодий, пастбищ; водные ресурсы: озера и пруды и прочую недвижимость, не отнесенную нами ни к одному из перечисленных выше классов.