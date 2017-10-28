Глаукома глаза и её выявление

Согласно проведённым исследованиям, такими заболеваниями, как глаукома глаза, страдают около 1% людей. При этом данная болезнь появляется чаще всего с возрастом и ведет к полной слепоте.

Комплексное обследование всей зрительной системы, для выявления такого заболевания, как глаукома возможно в данной офтальмологической клинике, подробную информацию можно получить на сайте https://excimer.ua.

Какие симптомы имеет данное заболевание? К большому сожалению, на начальных этапах симптомов практически нет. Это очень осложняет самостоятельное диагностирование данного заболевания.

Человек может выявить данное заболевание на том этапе, когда ощутит затуманенность взгляда после сна. Это и будет первым симптомом, когда необходимо обратиться к специалисту.

Если Вы не предадите внимание данному несколько минутному неудобству, и решите, что в этом нет ничего страшного, то необходимо понимать, что при позднем выявлении глаукомы, возможности вернуть уже утраченное зрение – нет.

Поэтому, при наличии такого симптома по утрам, необходимо начать обследование зрительной системы. При выявлении глаукомы, следует начать необходимое лечение, что позволит остановить быстрое прогрессирование заболевания.

Бывают острые приступы глаукомы. Что это такое и как его понять? Острый приступ — это резкое повышение внутриглазного давления, при этом появляется острая боль в глазу, которая в тот же момент отдается в лобную долю головы. Данный приступ может сопровождаться тошнотой, болью в области сердца и общей слабостью организма в целом. После такого приступа откладывать посещения врача нельзя.

Глаукома бывает двух видов, это открытоугольная и закрытоугольная. Чаще всего диагностируется первый вид.