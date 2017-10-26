http://ctc-kuzbass.ru/partner-news/38480

Чтобы победить гепатит С от больных еще не так давно требовались колоссальные усилия и стальная сила воли. Это заболевание известно, как одно из самых коварных. Заражение иногда происходит настолько незаметно, что человек даже не придает значения мелкому казалось бы казусу — порезу по время бритья чужим станком, ранке в маникюрном салоне или травмы десны в кресле стоматолога.

Также заразиться можно было во время операций и медицинских манипуляций — безответственность персонала и нестерилизованные инструменты запросто могли стать причиной заражения вирусом. Еще одна зона риска — незащищенный секс с инфицированным половым партнером или инъекции наркотических веществ одним шприцом.

Коварность гепатита С

Болезнь могла проявить себя сразу же, а могла надолго поселиться в организме, разрушая его изнутри. Легкие симптомы, похожие на простуду, переутомление или пищевое отравление оставались без внимание, когда вирус вовсю разрушал незащищенную печень. Иногда больные обращались за помощью в медицинские учреждения на стадии прогрессирующего цирроза печени — слишком поздно для эффективного лечения. К слову, терапия занимала более года и была изнуряющей по количеству и масштабности проявлений побочных симптомов. От больного требовалось полностью пересмотреть жизненный уклад — начать вести здоровый образ жизни, отказавшись от употребления наркотиков, табака и алкоголя. Еще один камень преткновения — продолжительная строгая диета, которая исключила из меню привычные и любимые продукты питания, допуская только нейтральный вкус пищи без ярких красок кислого, горького, соленого.

Такое лечение. даже при условии полного соблюдения всех правил и требований, бывало не всегда эффективным — болезнь в большинстве случаев удавалось стабилизировать, не исключая рецидивы. Поэтому учеными постоянно велись изыскательские работы в этом направлении и американским разработчикам удалось предложить инновационную линию препаратов, которые показали отменные результаты. После клинических исследований они стали доступными. Но их высокая стоимость все же продолжала их делать мечтой для большинства больных людей.

Инновационные препараты не дают шанс ВГС на рецидивы

Индийские фармакологи через год после американских предложили достойные аналоги, выполненные по лицензиям и повторяющие по своим терапевтическим качествам оригиналы. Но их цена была уже доступной, а вопрос доставки был решен с началом работы в Сети интернет-аптек. Среди прочих дженериков (именно так называется группа индийских аналогов) стоит отметить софосбувир, которому характерны такие качества, как:

возможность воздействия на все генотипы ВГС;

высокая степень позитивной результативности — до 99%;

способность не нарушать качество жизни в процессе терапевтического курса.

Продажа софосбувира в Киеве дает возможность многим больным избавиться от недуга и не позволить ему больше вернуться — организм вырабатывает стойкую реакцию. Препарат не представлен в аптечной сети на официальном уровне. Поэтому купить софосбувир в Киеве можно через интернет — главное найти проверенного и надежного продавца.

Источник: gepatit-stop.ru