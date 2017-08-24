Воздухотехника для предприятий

Для нормальной жизни человеку нужно очень много, от комфорта, до витаминов и микроэлементов, но то, без чего жизни нет и не будет, вообще, — это воздух. Так же как людям нужны органы дыхания, так и для нормальной стабильной работы персонала и оборудования, предприятиям необходимы специальные системы вентиляции и кондиционирования. Именно поэтому, к выбору вентиляционного оборудования и его производителю, нужно подойти чрезвычайно тщательно. Пройдя по ссылке www.воздухтд.рф, можно зайти на сайт холдинговой компании «Воздухотехника», которая уже более 40 лет занимается производством вентиляционных, противопожарных и систем кондиционирования. Данное оборудование успешно используется в атомной, энергетической, металлургической отраслях.

Компания «Воздухотехника» уже 40 лет занимается выпуском вентиляционной продукции, став крупнейшим производителем подобного оборудования за эти годы. Но кроме объемов, техника, которая выпускается предприятием, отличается высоким качеством, о чем говорит огромная востребованность его на промышленных предприятиях страны. Вся продукция выпускается согласно стандартам, благодаря ответственному подходу к работе, высококлассному оборудованию, на котором производится воздухотехника, и квалифицированному персоналу. Помимо выпуска оборудования, специалистами компании, выполняется проектирование, наиболее оптимального варианта для заказчика, а также монтаж готового оснащения. Предприятие занимается производством и реализацией следующего оборудования:

-Кондиционеров каркасных

-Камер КПП

-Вентиляторов

-Системы дымоудаления

-Оборудования для отопления промышленных объектов

-Воздуховодов

-Теплообменников

— И прочих комплектующих для оборудования и его монтажа.

Компания «Воздухотехника» — надежное качество!