Преимущества биохимического анализатора Изи Тач

Для того чтобы самостоятельно было возможно контролировать уровень глюкозы, холестерина и гемоглобина в капиллярной свежей крови, взятой из кончика пальца, с успехом используют современный качественный прибор. Речь идет о биохимическом анализаторе Изи Тач. На сайте компании МедДом прибор для измерения холестерина вы сможете приобрести по доступной стоимости, высокого качества. Для того чтобы производить измерения, потребуются тест-полоски, которые есть на сайте. Достаточно просто и легко проводить измерения. Если возникли какие-то вопросы, то всегда можно получить на них достойные ответы, связавшись в мобильном режиме с консультантом.

Важно знать, что и ланцеты для ручки прокалывателя, и тест полоски — одноразовые. Поэтому, если вы собираетесь производить замеры часто, то лучше приобрести тест-полоски с запасом.

Из явных преимуществ прибора стоит выделить то, что использовать его можно прямо дома. Это очень важно для тех, кому необходимо постоянно следить за параметрами, которые определяет прибор. Подобное устройство портативно, размер небольшой, вес — легкий. Поэтому можно всегда носить с собой прибор. Стоимость доступна.

Подобный прибор просто незаменим при сахарном диабете. Ведь этот недуг сопровождается достаточно негативными нарушениями в различных системах организма. Повышается гемоглобин, в результате кровь густеет и ухудшается ее циркуляция. Затрудняется доступ кислорода, а также других полезных веществ к кончикам пальцев и сетчатке глаз. То же касается и других органов. Нарушается работа, развивается катаракта и появляются язвы на коже. У больного наблюдается быстрое утомление и появляется раздражительность.

При изменениях холестерина — скачках в сторону повышения или понижения, вероятны очень опасные последствия. Речь идет об инсульте и инфаркте, а также расстройствах психического характера. Возможна даже закупорка сосудов.

Поэтому очень важно контролировать подобные показатели, чтобы в случае их нарушения можно было своевременно обратиться к врачу и решить проблемы со здоровьем.