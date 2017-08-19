Что такое свитшот?

Мода никогда не стоит на месте, модельеры постоянно создают вещи, которые не только модные, но и имеют:

• эстетичный вид;

• стиль;

• практичность;

• удобство.

Не исключением являются и свитшоты, которые совсем недавно появились на прилавках магазинов, но уже завоевали лидирующие позиции. Благодаря возможности посетить сайт https://blog.futboholic.ru/chto-takoe-svitshot-i-kak-ego-nosit можно ознакомиться с данной вещью в предоставленной фотогалерее.

Что представляет собой эта одежда?

Свитшот – это нечто среднее между толстовкой и свитером. Его основные особенности заключаются в:

• комфортности;

• простоте;

• стильности;

• универсальности.

Огромное количество моделей данной одежды позволяет создать определённый образ, в котором можно подчеркнуть не только фигуру, но и настроение. Благодаря различной цветовой гамме изделий модельеры создают свитшоты, которые прекрасно смотрятся не только при прогулке, но и при деловой встрече.

Как правильно носить такой свитер?

Свитшоты относятся к группе универсальной одежды. Они хоть и имеют определенную спортивную нотку, но ношение возможно в сочетании с джинсами-скинни и высоким каблуком.

Не менее элегантным и уникальным будет сочетание свитшота с длинной юбкой, при этом на ногах желательно иметь обувь на низком ходу.

Самыми популярными на сегодняшний день являются данные свитера с надписями. Такая одежда позволит создать свой собственный образ, подчеркнуть индивидуальность и эстетичность.

Как выбрать свитшот?

Особое внимание необходимо уделить размеру и длине. Определенному виду фигуры категорически не подходят короткие свитшоты. Немаловажным при выборе является и подбор цветовой гаммы изделия, а также качество материала.