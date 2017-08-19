«Арт оф Стайл» – помощник в выборе модной одежды

Прекрасная прическа, тонкий изящный макияж, ухоженные ногти станут идеальным завершением правильно подобранного наряда. Мужчины, как и женщины, всегда хотят выглядеть должным образом, поэтому модельеры мира создают модную коллекцию одежды и для сильного пола, познакомиться с которой можно на сайте http://art-of-style.ru, где предлагаются не только фотографии, но и правила хорошего тона в ношении одежды.

Куртки бомбер от ведущих модельеров

В настоящее время среди представителей сильного пола большой популярностью пользуются куртки бомбер, название которых произошло от верхней одежды, предназначенной для пилотов бомбардировщиков.

Сегодня лучшие мировые дизайнеры создали коллекцию таких курток для:

• зимы;

• весны;

• лета;

• межсезонья.

Такие куртки не только отлично смотрятся, но и имеют прекрасное качество, ведь летний вариант изделия чаще всего изготавливается из:

• кашемира;

• хлопка;

• нейлона;

• шелка.

В зимний период большой популярностью пользуются куртки бомбер из натуральной кожи и меха.

Особенности мужских курток бомбер

Основной особенностью такого изделия является практичность и надежность. Правильно подобранный стиль поможет создать определенный образ. К примеру, сочетание классических брюк с рубашкой и галстуком будет смотреться еще более эффектно, когда верхняя одежда – это кожаная куртка бомбер. В летний период, когда нестабильна температура воздуха, можно надевать демисезонный вариант данного вида одежды, сочетая его с джинсами и футболкой.

Немаловажным является и подбор обуви. Летние варианты курток отлично будут смотреться в сочетании со спортивного вида обувью. Отдавая предпочтение классике в своем стиле убранства, мужчины смогут надеть туфли под куртку, изготовленную из кожи.