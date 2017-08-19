Как правильно и стильно одеваться? Подскажет Style-king.ru

Рынки и специализированные магазины насыщены разнообразием модной, стильной и качественной одеждой, но не всегда приобретая такие вещи, клиенты понимают их предназначение и правильно сочетают цветовые гаммы или стилистические направления. Для того чтобы придать своему образу определенный стиль, необходимо придерживаться правил, которые можно рассмотреть на сайте http://style-king.ru с изображением правильного подбора и сочетания в одежде.

Особенности подбора одежды

Большой популярностью пользуются женские юбки-колокол, которые держат лидирующие позиции уже не один сезон. К сожалению, не многие представительницы слабого пола правильно сочетают данный стиль юбки с верхней одеждой. Приобретая такую вещь, особое внимание необходимо уделить:

• цветовой гамме юбки;

• длине;

• качеству материала;

• модели.

Выбрав необходимую модель с прекрасной цветовой гаммой, недостаточно ее просто надеть, необходимо с ее помощью подчеркнуть свою фигуру, а для этого следует придерживаться определенных правил:

• ношение юбок-колоколов желательно сочетать с классическим верхом;

• выбрать определенный цвет рубашки или кофты;

• отдать предпочтение обуви с высоким каблуком или балеткам.

Свитшоты, как и юбки-колокола, являются трендом сезона. Модная и современная одежда, которую нужно уметь сочетать с определённой моделью юбки. Поэтому, прежде чем покупать модную одежду, клиентам необходимо стилистически правильно сочетать вещи. К примеру, свитшоты подойдут для спортивного стиля.

Правильно подобранная по цветовой гамме и фигуре одежда придаст образу эстетичность и красоту.