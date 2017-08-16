Виды педикюра. В чем их отличие?

Каждый человек мечтает выглядеть безупречно, а для этого недостаточно надеть брендовую одежду или сделать шикарную причёску, следить нужно и за своими стопами. Для того чтобы иметь привлекательные ухоженные ноги, необходимо регулярно делать педикюр на Семеновской, например.

Особенности педикюра

Педикюр включает в себя процессы связанные с:

-очищением кожи ступней;

-обработкой ногтей;

-увлажнением;

-нанесением лакового покрытия.

В настоящее время различают несколько разновидностей проведения педикюра:

-японский;

-классический;

-комбинированный;

-рыбный.

Самым распространенным и востребованным, считается классический вид педикюра, который выполняется вручную и может проводиться не только в специализированных салонах, но и в домашних условиях.

Обрезной способ включает в себя распаривание ног и сдвигание кутикулы к ногтевому краю. При европейском способе кутикулы обрабатываются специальными косметическими средствами, при которых ногтевые нарастания «растворяются».

Людям, имеющим чувствительную кожу, лучше всего подойдет аппаратный вид. Его основная особенность заключается в применении специального оборудования, а также косметических средств.

Сложные работы по педикюру желательно проводить комбинированным способом. Суть данной обработки заключается в том, что все процедуры связанные с обработкой кожи ступней проводятся при помощи специального оборудования, а вот работа с ногтями подразумевает только ручной способ.

Для лечения ног и ногтевого покрытия лучшим способом является японский маникюр, суть которого заключается не только в придании эстетичного вида ногам, но и в процессе лечения, при котором применяется европейский стиль обработки в сочетании с минеральными и натуральными косметическими средствами.