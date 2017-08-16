Виды педикюра. В чем их отличие?

Каждый человек мечтает выглядеть безупречно, а для этого недостаточно надеть брендовую одежду или сделать шикарную причёску, следить нужно и за своими стопами. Для того чтобы иметь привлекательные ухоженные ноги, необходимо регулярно делать педикюр на Семеновской, например.
Особенности педикюра
Педикюр включает в себя процессы связанные с:
-очищением кожи ступней;
-обработкой ногтей;
-увлажнением;
-нанесением лакового покрытия.
В настоящее время различают несколько разновидностей проведения педикюра:
-японский;
-классический;
-комбинированный;
-рыбный.
Самым распространенным и востребованным, считается классический вид педикюра, который выполняется вручную и может проводиться не только в специализированных салонах, но и в домашних условиях.
Обрезной способ включает в себя распаривание ног и сдвигание кутикулы к ногтевому краю. При европейском способе кутикулы обрабатываются специальными косметическими средствами, при которых ногтевые нарастания «растворяются».
Людям, имеющим чувствительную кожу, лучше всего подойдет аппаратный вид. Его основная особенность заключается в применении специального оборудования, а также косметических средств.
Сложные работы по педикюру желательно проводить комбинированным способом. Суть данной обработки заключается в том, что все процедуры связанные с обработкой кожи ступней проводятся при помощи специального оборудования, а вот работа с ногтями подразумевает только ручной способ.
Для лечения ног и ногтевого покрытия лучшим способом является японский маникюр, суть которого заключается не только в придании эстетичного вида ногам, но и в процессе лечения, при котором применяется европейский стиль обработки в сочетании с минеральными и натуральными косметическими средствами.