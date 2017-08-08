Каждый человек имеет собственное хобби, мое – музыка. Я обожаю слушать ее в самых различных ситуациях и местах, музыкальный ритм часто успокаивает меня во время стрессов. Для прослушивания композиций вне дома я всегда использовала старые наушники, функциональности которых мне хватало для того, чтобы получить психологическое наслаждение. Но все изменилось после приобретения Monster Beats.

Первая встреча с идеальной гарнитурой

Необходимость замены прошлых наушников возникла, как всегда в неожиданный момент – при выходе из автобуса я зацепилась за кресло проводом и штекер устройства буквально разорвался у меня на глазах. Сразу представила длительный изнуряющий поиск альтернативной гарнитуры, которая могла бы меня удовлетворить в плане качества звучания и дизайна.

Прогуливаясь по акустическим прилавкам местного торгового центра, я стала заглядываться на последние разработки в области гарнитуры. Ни одна модель не смогла поразить меня по-настоящему. После ненавязчивого взгляда продавца, я поняла, что радости от моих потребностей они не испытывают. Последним советом работающего сотрудника стала просьба посетить магазин Beats. Я прислушалась и направилась в небольшой павильончик, где меня привлек логотип известного репера Доктора Дре.

Первый взгляд на витрину заставил меня влюбиться в каждую модель наушников, выставленных в продажу.

Особенности гарнитуры Beats

Уникальный привлекательный дизайн моментально бросился в мои ослепленные глаза. Я начала представлять себе собственный образ в процессе прослушивания музыки через гарнитуру этого производителя. Мои строгие костюмы после покупки этих совершенных наушников смотрятся еще более современными, а обычные уличные джинсы и джинсовые куртки приобрели большую независимость от общей массы.

Отдельного внимания заслуживает качественное звучание Монстер Бит. Главный основатель Beats Доктор Дре вложил уникальную идею передачи студийного качественного звука в общественные массы потребителей. Среди достоинств, которые я ощутила после первого прослушивания трека через гарнитуру, выделяются:

Подобранные качественные материалы, из которых изготовлено устройство вызывают чувство полного комфорта. Максимальная герметичность чашечек позволяет полностью сосредоточиться на прослушивании. После надевания гарнитуры я осталась наедине с музыкой, что в раньше было невозможно. Из тишины появлялись ноты, которые заставляли трепетать сердце. Чувствовались профессиональные настройки качества, оптимизированные басы и высокая чувствительность.

После первого раза использования наушников я навсегда влюбилась в обычное устройство прослушивания музыки. Металлические вставки и уникальный подбор других материалов этого изобретения говорят о достаточной прочности и долговечности каждой модели, но в случае возможного повреждения последующей гарнитурой в моем пользовании будет исключительно Beats.

Ирина Касырина