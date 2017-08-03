Как сочетать и подбирать одежду?

Выглядеть красиво и стильно – мечта любой представительницы слабого пола. Главное – уметь правильно подбирать наряд и макияж. К примеру, на портале http://glamurnyiy.ru предоставлено подробное описание, с чем и как носить определенный наряд.

Как подобрать одежду?

Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса о том, как правильно носить ту или иную одежду, необходимо уделить внимание подбору своего гардероба. Ведь купив модную одежду, можно, надев ее, выглядеть неухоженно и нелепо.

Основными требованиями при выборе одежды являются:

• качество;

• оригинальность;

• надежность;

• правильный подбор стиля;

• цвета.

Опираясь на данные требования, клиентки смогут приобрести одежду, которая подчеркнет стиль, фигуру и даже настроение. Многие стилисты утверждают, что нет такого цвета, который не подходил бы представительнице слабого пола. Любой цвет одежды можно комбинировать, что разбавит основной цвет одежды и придаст особую гармоничность образу.

К примеру, насыщенно-зеленый цвет одежды, который является писком моды вот уже несколько сезонов, прекрасно подойдет к фисташковому или салатовому цвету. Чтобы придать своему наряду определенную гамму и подчеркнуть стильность, можно в комплект одежды зеленого цвета добавить элегантный шарфик в цветовой гамме яркого изумруда.

Каждая одежда, благодаря правильно подобранным аксессуарам, может придать девушке или женщине определенную стильность и подчеркнуть значимость.

Не маловажным в подборе и ношении одежды является правильно подобранный макияж и красивые ухоженные руки. Дорогая стильная одежда будет смотреться совсем простенько и даже неряшливо в том случае, когда макияж несовместим с выбранным гардеробом.