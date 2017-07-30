Жесткие меры нового порядка

Многие из нас ошибочно считают, что двадцать первый век это век прогресса и технологий век, когда проблемы ушедшего столетия остались всего-навсего историей и не могут повториться. Мы думаем, что кровопролития и войны оставили нашу планету и времена мировых войн и глобальных конфликтов ушли. На самом деле это далеко не так. Хоть глобальных войн не предвидится, но локальные конфликты поражают политическую карту мира новыми горячими точками. Помимо этого большую угрозу несет глобальный терроризм. Теракты стали столь частым явлением, что уже не вызывают у нас удивления. Они происходят практически везде, даже в странах Европы где, казалось бы, уровень безопасности очень висок. Экстремисты разного толка совершают эти кровавые атаки с каждым днем все продуманнее и в больших масштабах, с большим числом жертв. С 2000 года от их рук умерло около двухсот тысяч человек, еще триста тысяч получили ранения.

Эти экстремистские группировки проводят свои атаки в большей мере против мирного населения. Их цель привлечь внимание мира, запугать население, завлечь больше последователей и вынудить властей выполнять их требования. Некоторые группировки настолько разрослись, что смогли взять под контроль целые области и районы отдельно взятых государств. Примером может стать «Талибан», которые держит в страхе население Афганистана или ИГИЛ, боевики которого захватили власть в части Сирии и Ирака. На захваченных территориях они устанавливают очень жесткие правила, призванные сберечь их власть. Ими развернут настоящий террор по отношению ко всем несогласным с их мировоззрением и политикой. Этот метод правления, правление страхом и силой часто применялся узурпаторами и тиранами. Он обеспечивал им власть на долгие годы и запускал карательную машину репрессий.

Нечто похожее было во времена гражданской войны, когда к репрессиям прибегали как большевики, так и белогвардейцы. Новая советская власть в условиях революции и гражданской войны увидела в такой политике спасение и сохранение своего политического строя и социалистических идей. В ответ на покушения и убийства партийных деятелей, большевики решили усилить и так жесткие меры. В ответ на убийство Урицкого большевики начали массовые гонения контрреволюционных элементов. В их число попали все помещики, дворянство, буржуазия, духовенство, офицеры и служащие прежнего режима, а также оппозиционные политические партии. Узнать более детальную информацию по этой теме можно на страницах мультимедийной энциклопедии CHRONTIME — http://chrontime.com/