Установка тахографа по доступной цене

Не секрет, что многие предприятия устанавливают на своих транспортных средствах специальные устройства, которые предназначаются для:
-регистрации скорости автотранспорта;
-контроля передвижения автомобиля;
-контроля расхода топлива.
Сегодня цена установки цифровых тахографов зависит от многих факторов:
-вида устройства;
-технических характеристик оборудования;
-количества затраченного материала для установки тахографа.
По законам Российской Федерации установка данного устройства является обязательной на транспортных средствах, занимающихся коммерческой перевозкой:
-маршрутные такси;
-автобусы;
-спецтранспорт, занимающийся перевозкой опасных грузов;
-междугородний автотранспорт.
Виды устройства и его преимущества
Тахограф предназначается для установки в автомобилях и делится на два вида:
-аналоговый;
-цифровой.
Аналоговый вид устройства предназначается для установки на любой вид транспорта. Перед проведением установки данного оборудования проводится тщательная его проверка в государственных метрологических компаниях, которые имеют разрешительные документы на данный вид работ. Затем в специальных мастерских на основании выданного сертификата проводится установка оборудования, которая делится на три этапа: монтаж устройства, активация и калибровка оборудования, после чего выдаются специальные документы, разрешающие эксплуатацию тахографа. Как и любое оборудование, данное устройство подлежит проверке: периодической и внеочередной. Первый вид проверки проводится в точно установленное время. Второй – в случае, если прибор не эксплуатировался в течение долгого времени.