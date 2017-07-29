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Установка тахографа по доступной цене

Новости партнеров от 29.07.2017

Не секрет, что многие предприятия устанавливают на своих транспортных средствах специальные устройства, которые предназначаются для:

-регистрации скорости автотранспорта;

-контроля передвижения автомобиля;

-контроля расхода топлива.

Сегодня цена установки цифровых тахографов зависит от многих факторов:

-вида устройства;

-технических характеристик оборудования;

-количества затраченного материала для установки тахографа.

По законам Российской Федерации установка данного устройства является обязательной на транспортных средствах, занимающихся коммерческой перевозкой:

-маршрутные такси;

-автобусы;

-спецтранспорт, занимающийся перевозкой опасных грузов;

-междугородний автотранспорт.
Виды устройства и его преимущества

Тахограф предназначается для установки в автомобилях и делится на два вида:

-аналоговый;

-цифровой.

Аналоговый вид устройства предназначается для установки на любой вид транспорта. Перед проведением установки данного оборудования проводится тщательная его проверка в государственных метрологических компаниях, которые имеют разрешительные документы на данный вид работ. Затем в специальных мастерских на основании выданного сертификата проводится установка оборудования, которая делится на три этапа: монтаж устройства, активация и калибровка оборудования, после чего выдаются специальные документы, разрешающие эксплуатацию тахографа. Как и любое оборудование, данное устройство подлежит проверке: периодической и внеочередной. Первый вид проверки проводится в точно установленное время. Второй – в случае, если прибор не эксплуатировался в течение долгого времени.

 

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