Эра информационных технологий во многом изменила жизнь современного общества. Годами ранее, люди узнавали новости с экранов телевизоров, из газет, и по радио. Нельзя сказать, что данные коммуникационные инструменты полностью устарели и ушли в небытие, но с каждым днем, все большее количество людей узнают актуальные новости с ресурсов интернет сети. Так как, современные люди проводят много времени в интернете, это очень удобно, осталось только найти действительно надежный информационный источник. Одним из таковых по праву может называться портал utronews.org http://utronews.org/economics/andrey_birzhin_glorax_group_pmef_pokazal_chto_dialog_mezhdu_biznesom_i_vlastyu_otkryt_yCtC_2017/, где представлены самые свежие и актуальные новости на сегодняшний день. Ежедневно портал пополняется все новыми статьями и публикациями, интервью и новостями из мира экономики, политики, бизнеса, мировых новостей, спорта, шоу-бизнеса, культуры и общества. Читатель может быть уверен в том, что публикуемая информация тщательно проверяется на правдивость, и поступает из проверенных источников.

Интерфейс информационного портала utronews.org чрезвычайно удобный для читателя, вся информация представлена в разделах, что существенно облегчает поиск нужного материала для посетителей. Ускорить процесс поиска пользователи смогут с помощью функциональной системы, которая мгновенно выдаст результат по введенному запросу.

Каждый читатель имеет возможность обратиться к руководству сайта с предложениями и вопросами, написав на адрес электронной почты redactor@utronews.ru. Пользователи также могут подписаться на канал новостей @utronews и всегда быть в курсе самых свежих новостей из достоверных источников.