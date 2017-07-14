GPS-трекеры и их особенность

С приходом в жизнь каждого человека интернета появилась возможность контролировать перемещение:
• движимого имущества;
• членов семьи.
В настоящее время особой популярностью пользуются устройства, предназначенные для отслеживания объекта. Предоставленные подробности можно узнать ниже.
Особенности GPS-трекера
GPS-трекер – устройство, которое проводит прием и передачу данных для контроля определенных объектов. К ним относитяся:
• автотранспорт;
• речной и морской транспорт;
• человек.
Основной особенностью данного устройства является возможность с помощью спутниковой навигации отслеживать объекты на больших расстояниях.
В настоящее время существует два вида GPS-трекеров:
• персональный;
• автомобильный.
Автомобильный GPS-трекер устанавливается только на автотранспорте. Из-за особенности устройства данные трекеры требуют специальную бортовую подпитку, поэтому его рекомендуется подключать к электрической части автомобиля.
Персональный GPS-трекер работает автономно, поэтому он пригоден для отслеживания человека. Благодаря своим габаритам данное приспособление можно установить в сумочке объекта, незаметно прикрепить к одежде.