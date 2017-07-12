Матрасы для всей семьи

Прекрасный расслабляющий сон зависит от многих причин, в число которых входят и постельные принадлежности:

• подушки;

• одеяла;

• матрасы.

В настоящее время существует большое количество матрасов, одним из которых, является ватный. Приобретение его можно осуществить, например, на портале http://garantiya-uyuta.ru/matrasy/vatnie-matrasi/.

Ватные матрасы и их особенности

В современном мире существует несколько разновидностей матрасов:

• однородные;

• пружинные;

• современные.

Самыми востребованными по сей день являются ватные матрасы, которые имеют определенные преимущества:

• долговечность;

• практичность;

• доступность;

• комфортность;

• надежность.

Основной особенностью данного изделия является материал-наполнитель – вата, которая благоприятно влияет на организм человека, не вызывая аллергических реакций. Кроме этого, данные изделия создают особый комфорт в виде отдачи тепла. Отдыхая на таком матрасе, человек может полностью расслабиться и получить море удовольствия.

Как правильно выбрать ватные матрасы?

Данные изделия будут всегда пользоваться спросом у клиентов. Это не только дань прошлому, но и классика будущего. Благодаря своим преимуществам такие матрасы имеются почти во всех домах и медицинских учреждениях. При выборе матраса особое внимание необходимо уделить:

• наполнителю;

• качеству чехла;

• размеру;

• комфортности;

• цене.

При выборе матраса пользователю следует обратить внимание на качество наполнителя и правильность его укладки в чехол. Матрас должен быть определенной формы без визуальных неровностей.

Не менее важным при выборе постельной принадлежности является чехол матраса. Выбирая ватный матрас, обратите внимание на качество чехла. Все изделия должны быть изготовлены из натурального материала – тик, бязь, ситец, которые имеют повышенную плотность, что превосходно удерживает наполнитель внутри. Покупая данный постельный атрибут, желательно потребовать у продавца сертификат качества изделия, в котором должен быть указан определенный вид наполнителя:

• вата швейная;

• вата тюфячная;

• вторичная вата.

От данного вида наполнителя зависит качество изделия. Многие специалисты советуют приобретать изделия, в состав наполнителя которого входят:

• остатки шерсти;

• синтетическое волокно с натуральной ватой.

Выбрав ватный матрас, клиенты смогут обеспечить себе и своим родным не только комфортный сон, но и уберечь членов семьи от аллергических реакций.