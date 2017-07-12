Клейкие ленты и их разновидности

С развитием новых технологий появилось огромное количество различных приспособлений, которые необходимы как в промышленности, так и в домашнем обиходе. Не исключением является и клейкая лента – скотч. К примеру, на портале саяна24.рф можно приобрести товары народного потребления, в том числе и клейкую ленту.

Клейкая лента – специальный упаковочный материал, который делится на несколько видов:

• канцелярский;

• малярный;

• упаковочный;

• технический.

Кроме этого, имеется специальный вид данного изделия, который применяется в:

• медицине;

• косметологии;

• для мобильных устройств.

Самым распространенным видом является канцелярский скотч, который применяют для проклейки бумаги, картона и других офисных принадлежностей.

В промышленности используется упаковочный скотч, который применяется и как пломбирующий элемент, позволяющий защитить товар от постороннего вмешательства.

Кроме этого, многим потребителям знаком технический вид скотча, который чаще всего используется для проведения ремонтных и сервисных работ.

Многие пользователи хорошо знакомы с двухсторонним скотчем, который относится к технической разновидности клейкой ленты. Данный скотч используется в любой сфере промышленности, может быть применен и в монтажных работах.