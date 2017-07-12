Клейкие ленты и их разновидности

С развитием новых технологий появилось огромное количество различных приспособлений, которые необходимы как в промышленности, так и в домашнем обиходе. Не исключением является и клейкая лента – скотч. К примеру, на портале саяна24.рф можно приобрести товары народного потребления, в том числе и клейкую ленту.
Клейкая лента – специальный упаковочный материал, который делится на несколько видов:
• канцелярский;
• малярный;
• упаковочный;
• технический.
Кроме этого, имеется специальный вид данного изделия, который применяется в:
• медицине;
• косметологии;
• для мобильных устройств.
Самым распространенным видом является канцелярский скотч, который применяют для проклейки бумаги, картона и других офисных принадлежностей.
В промышленности используется упаковочный скотч, который применяется и как пломбирующий элемент, позволяющий защитить товар от постороннего вмешательства.
Кроме этого, многим потребителям знаком технический вид скотча, который чаще всего используется для проведения ремонтных и сервисных работ.
Многие пользователи хорошо знакомы с двухсторонним скотчем, который относится к технической разновидности клейкой ленты. Данный скотч используется в любой сфере промышленности, может быть применен и в монтажных работах.