Разработка сайтов. Что включает в себя?

Разработка сайтов – сложный процесс, который требует определенных знаний и опыта. При их наличии можно создать веб-ресурс любого уровня сложности. Для того чтобы интернет-проект был посещаемым и подталкивал посетителей не только вернуться снова, но и оформить заказ, необходим комплексный подход. Такой сайт должен быть безупречным. Это касается, как его внешнего вида, так и навигации, функциональности и прочих характеристик.

Что же включает в себя разработка сайтов?

Из каких этапов состоит разработка качественных сайтов

Работы по созданию качественного веб-ресурса включают в себя:

Концепцию. На первоначальном этапе необходимо определиться, какой интернет-проект необходимо разработать. Будет это информационный ресурс или полноценный интернет-магазин. В зависимости от этого выбирается CMS, на которой работает сайт.

Выбор CMS. Движок может быть стандартным или самописным. Выбор зависит от особенностей проекта и индивидуальных требований заказчика. Для интернет-магазина предпочтение отдается CMS, которые имеют необходимый для работы функционал, включая корзину, статистику продаж и т.д. Идеальный вариант – Opencart. Для информационных ресурсов выбирается более простая CMS, к примеру, Вордпресс, Джумла и прочие.

Дизайн. Профессиональные дизайнеры и маркетологи знают, что от внешнего вида проекта зависит уровень продаж, а также длительность пребывания посетителя на страницах сайта. Определенные оттенки отталкивают пользователя, другие же, наоборот, стимулируют совершить покупку. С подобными тонкостями знаком только профессионал с большим опытом.

Навигация. Важно, чтобы веб-ресурс имел удобную, интуитивно понятную пользователю структуру. При этом веб-ресурс должен быть удобен и администратору, а также менеджерам, занимающимся наполнением проекта контентом.

СЕО. Чтобы сайт можно было найти при помощи поисковых сетей необходимо подобрать для него ключевые слова, название и составить описание для каждой из страниц. Описание должно быть привлекательным и при этом информативным. Именно его видит пользователь поисковой системы после введения запроса в строке поиска.

Разработка мобильной версии или адаптивного дизайна. В наши дни большое количество пользователей заходят на сайты с различных мобильных устройств. Для того, чтобы веб-ресурс одинаково хорошо отражался на всех экранах предпочтение стоит отдавать адаптивному дизайну, который самостоятельно подстраивается под разрешение монитора. Для мобильной версии создается дополнительный домен. Фактически – это отдельный сайт с таким же контентом, как и на основном ресурсе.

Для полноценной работы интернет-проекта необходимо подобрать доменное имя, наполнить сайт качественным уникальным контентом, а также заниматься продвижением веб-ресурса.

Разработка сайтов может быть осуществлена специализированными студиями или фрилансерами. В первом случае созданием занимаются профессионалы, знакомые со всеми тонкостями работы.