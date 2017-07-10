Информационный портал «Новый бизнес» — социальное предпринимательство

На сегодняшний день, правительство России очень заинтересовано в популяризации и продвижении социального предпринимательства в стране. Именно с этой целью был создан информационный портал nb-forum.ru http://www.nb-forum.ru/business/advices/registrats, который подробно, и во всех аспектах повествует о способах создания и развития таковых организаций. Читатели портала одними из первых узнают о новых соцпредпринимательских пакетах, открытиях школ социального предпринимательства, главных событиях и обсуждениях социального предпринимательства в широких кругах и на государственном уровне, и так далее. На сегодняшний день, портал nb-forum.ru является единственным на просторах интернет сети, который целиком и полностью посвящен социальному бизнесу.

Наполнение портала качественным контентом — задача редакторов, которые очень хорошо справляются со своими обязанностями, публикуя исключительно оригинальный авторский материал, настоящие репортажи с мест событий и авторитетное мнение профессиональных экспертов данного рода деятельности. Миссия редакции — освещение наиболее важных тем и обсуждений, которые формируют отношение граждан к развитию социального предпринимательства в государстве, и оказывают на них влияние. Благодаря слаженной и упорной работе редакторов, портал получил награду «за социальную ответственность медиабизнеса».

Интерфейс информационного портала очень простой и удобный для пользователей, вся информация представлена в разделах, что существенно облегчает посетителям поиск чего-то определенного. Портал nb-forum.ru всегда открыт для сотрудничества, любой желающий может предложить новую тему для обсуждений или поделиться собственным опытом.