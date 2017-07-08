«Модный тренд», эксперт в мире моды

Любой человек, в независимости от возраста и пола, хочет выглядеть стильно. Качественная одежда, а главное правильно подобранная, с учетом модных тенденций , всегда придает человеку уверенности в себе и своих силах. Не секрет, для того чтобы произвести впечатление на человека, особенно с которым видишься впервые, сначала нужно добиться его внимания, и лучше если это будет не что-то странное или смешное, а модный и стильный образ, а уж добившись внимания, можно поражать, покорять и добиваться. Мода-это не просто актуальный крой платья или брюк в сезоне, это искусство сочетать крой, ткань, цвет одежды, с обувью, правильно подбирать макияж, не только к образу, но и к времени суток и событию. Не стоит недооценивать аксессуары: украшения, пояс, сумочка, головной убор, способны, как подчеркнуть образ, так и указать на отсутствия вкуса у их обладателей. Даже такой нюанс как парфюм, цвет и форма маникюра имеет значение. И не забыть бы, за всеми этими тонкостями, о прическе, ведь при общении, первое, на что обращает внимание собеседник это лицо и волосы. Ну и если учесть, что все это нужно подобрать к определенному росту и фигуре, то становиться понятно, что быть модным не так-то и просто.

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