Мужчины и секреты

Женщины и мужчины — существа с разных планет, поэтому так трудно порой найти нужный подход к партнеру, что-то сказать или наоборот вовремя замолчать. Мужчины ссылаются на нелогичность женщин, а те на холодность мужчин. Хотя последнее не совсем верно. Все дело в том, что некоторые свои стороны мужчины хранят в строгом секрете от подруг. Причем секретом это является для слабой половины человечества, а для сильной — как дважды два, то есть и пояснений не требует. Некоторые принимают Молот Тора капсулы, у других свои секреты.

Несколько примеров того, что так не понятно женщинам и так очевидно для мужчин

Мужчина всегда стремится быть лучше, чем остальные. Конечно, женщинам эта черта тоже присуща, но не в таких масштабах. В мужских же головах есть некий список, во главе которого они хотят видеть себя. Критерии у каждого свои, но стремление быть номером один у всех одинаковое. Кстати сказать, что мужчины с разными, так сказать, позициями редко могут близко дружить в том случае, если критерии для основания рейтинга у них схожие. И наоборот, если критерии различны (у одного — деньги, а у другого- карьера), то важна лишь та позиция, которую они занимают в своем рейтинге (первый — богат, а второй руководитель). Из этого следует, что женщина не должна быть лучше мужчины в таком рейтинге, иначе гармонии не видать. А если она в чем-то преуспела больше, надо дать мужчине что-то еще, в чем он будет на первом месте.

Если мужчины чего-то и боятся, то это женских разговоров. Они не понимают необходимость «пустой болтовни» на непонятную тему. То есть, если хочешь цветов и шампанского, то так говори. А намеки типа, мне нужно внимание не пройду. И даже больше, скорее всего, разозлят, так как мужчина слышит слова, но смысл их ему не ясен. Следовательно, он чувствует себя глупым, а кому это понравится?

Еще одна тайна, это мужская ревность. Вот это и правда секрет, потому что тщательно от женщины скрывается. И если в случае женщины ревность как красная тряпка для быка (этого человека хотят другие, значит он лучше, чем я думала, и он мне нужен). То в случае мужчин даже легкий флирт может привести к осложнению отношений. Поэтому не стоит здесь пытаться таким образом привлечь к себе внимание любимого, можете получить обратную реакцию.

Что злит женщин в мужчинах?

И напоследок то, что злит многих женщин — ложь. В отношениях мужчины склонны ко лжи в несколько раз больше, чем женщины. Но это, как правило, ложь во спасение. Не то чтобы мужчина хочет врать, просто он не хочет обидеть вторую половинку. Не хочется:

Ехать к теще;

Идти по магазинам;

Задержался с друзьями.

Скажешь правду, и скандал на пороге, а чуть-чуть сочинишь, например, что шину проколол или спина болит, и никто не в обиде. И образ идеального мужчины не сломан. Если только правда не всплывет. Со временем женщины привыкают к мужчинам, начинают принимать их недостатки, и лжи становится меньше.