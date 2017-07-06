Преимущества межевания участка

Перечень работ, с помощью которых становится возможным определить законные границы участка, восстановить их, является межевание. То же касается площади участка, а также другой, не менее важной информации. Показатели, которые получают во время выполнения работ, должны быть юридически оформлены. Таким образом становится возможным не допустить споры касаемо границ собственности. Это достаточно популярная услуга.

Межевание может быть обязательным условием, если нужно провести перераспределение границ участка и разделить его на части, а может быть, объединить пару или более смежных участков.

Кроме того, стоит добавить необходимость в подтверждении границ участка, если возникли какие-либо споры с другими владельцами. Таким образом вы сможете защитить себя от мошенников, способных продать другой объект.

Также обязательным межевание является в том случае, когда меняется собственник. Все дело в том, что для перепродажи подобного участка на законных основаниях важно, чтобы были оформлены четкие границы.

Из преимуществ стоит выделить то, что подобным образом становится возможным законно увеличить размер участка.