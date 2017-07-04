Какое вечернее платье подойдет вашей фигуре?

Вечернее платье не является просто платьем, у него особое назначение – женщины в нем должны блистать и чувствовать себя королевой. Главное в удачной покупке – выбор одежды по фигуре. Так вы сможете скрыть все, что вы считаете ее недостатками, и показать свои достоинства. Подобрать можете на сайте http://deniris.ru/shop/odezhda/platya/.
Основные моменты
1. При выборе платья, надевайте то нижнее белье, которое вы будете носить именно с ним.
2. Рассчитывайте на сегодняшнюю фигуру, а не на ту, которая возможно у вас будет к мероприятию.
Пройдемся по типам фигур
«Перевернутый треугольник» или «Груша» — очень женственная фигура, но есть недостаток – грудь и плечи небольшого размера.
Поэтому рекомендуем:
• уравновесить вверх к низу подплечниками и рукавами-фонариками;
• использовать платье с широкими вертикальными полосами возле груди;
• низ из плотной ткани;
• верх свободный.
«Песочные часы» — пропорции фигуры явно отражаются в 90-60-90. Обычно для таких женщин не испытывают проблем с выбором одежды, рекомендуем делать акцент на тонкой талии. Выбирайте платья с:
• вырезом, подчеркивающим тонкие ключицы;
• тонким поясом – для подчеркивания талии;
• широким поясом – для придания еще более сексуального внешнего вида.
«Т-образная» — ее минус – довольно атлетическое телосложение. Женщины с таким типом фигур должны:
• делать акцент на ровные ноги;
• прятать верхнюю часть.
Платье:
• верх – темный;
• низ – светлый;
• на юбках используйте сборки, складки, чтобы увеличить бедра.
«Прямоугольник» — ее недостаток – широкая, порой чрезмерно, талия и выступающий, нередко, животик. Идеально подходит платье с завышенной линией талии, при этом не забывайте подчеркивать грудь и ноги.
Буква «О» — недостаток фигуры – объем груди и талии – одинаковы. Это и делает ее «кругленькой». Главное:
• скрыть животик;
• подчеркнуть грудь.
Идеальное платье:
• футляр;
• с завышенной талией.
Выбираем цвет вечернего платья согласно своего цветотипа. Не забывайте использовать аксессуары – сумочку и обувь на высоком каблуке. Согласитесь, если они подобраны правильно, они действительно творят чудеса.