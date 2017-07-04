Какое вечернее платье подойдет вашей фигуре?

Вечернее платье не является просто платьем, у него особое назначение – женщины в нем должны блистать и чувствовать себя королевой. Главное в удачной покупке – выбор одежды по фигуре. Так вы сможете скрыть все, что вы считаете ее недостатками, и показать свои достоинства. Подобрать можете на сайте http://deniris.ru/shop/odezhda/platya/.

Основные моменты

1. При выборе платья, надевайте то нижнее белье, которое вы будете носить именно с ним.

2. Рассчитывайте на сегодняшнюю фигуру, а не на ту, которая возможно у вас будет к мероприятию.

Пройдемся по типам фигур

«Перевернутый треугольник» или «Груша» — очень женственная фигура, но есть недостаток – грудь и плечи небольшого размера.

Поэтому рекомендуем:

• уравновесить вверх к низу подплечниками и рукавами-фонариками;

• использовать платье с широкими вертикальными полосами возле груди;

• низ из плотной ткани;

• верх свободный.

«Песочные часы» — пропорции фигуры явно отражаются в 90-60-90. Обычно для таких женщин не испытывают проблем с выбором одежды, рекомендуем делать акцент на тонкой талии. Выбирайте платья с:

• вырезом, подчеркивающим тонкие ключицы;

• тонким поясом – для подчеркивания талии;

• широким поясом – для придания еще более сексуального внешнего вида.

«Т-образная» — ее минус – довольно атлетическое телосложение. Женщины с таким типом фигур должны:

• делать акцент на ровные ноги;

• прятать верхнюю часть.

Платье:

• верх – темный;

• низ – светлый;

• на юбках используйте сборки, складки, чтобы увеличить бедра.

«Прямоугольник» — ее недостаток – широкая, порой чрезмерно, талия и выступающий, нередко, животик. Идеально подходит платье с завышенной линией талии, при этом не забывайте подчеркивать грудь и ноги.

Буква «О» — недостаток фигуры – объем груди и талии – одинаковы. Это и делает ее «кругленькой». Главное:

• скрыть животик;

• подчеркнуть грудь.

Идеальное платье:

• футляр;

• с завышенной талией.

Выбираем цвет вечернего платья согласно своего цветотипа. Не забывайте использовать аксессуары – сумочку и обувь на высоком каблуке. Согласитесь, если они подобраны правильно, они действительно творят чудеса.