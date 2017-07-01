Пигментный цирроз печени

Пигментный цирроз (гемохроматоз) – это редкое заболевание, которое может являться как наследственной патологией, так и возникать из-за анемий различного происхождения. Оно характеризуется тем, что повышается всасывание железа в тонком кишечнике, а в органах и тканях откладываются пигменты, содержащие такой микроэлемент. Болезнь чаще всего проявляется у мужчин, достигших сорокалетнего возраста. При этом у них значительно темнеет кожа, приобретая бронзовый оттенок, печень увеличивается в размерах, становится плотной. Зачастую болезнь протекает совместно с сахарным диабетом.

Классификация

Наследственное заболевание может быть первичным (идиопатическим), то есть врождённой патологией. Вторичный гемохроматоз подразделяется на три следующих вида:

Алиментарный. Вызывается избыточным употреблением продуктов, содержащих железо. Метаболический. Этот вид проявляется из-за нарушений процессов обмена железа. Посттрансфузионный. Такой вид гемохроматоза возникает из-за большого количества процедур переливания крови.

Возможен также смешанный тип происхождения заболевания. Неонатальный гемохроматоз в некоторых случаях диагностируется у новорождённых.

Признаки

Среди признаков этого заболевания наиболее выраженными считаются:

Пигментация кожи (в коричневый, бронзовый или серый цвет). Этот признак обычно появляется примерно через семь лет после начала заболевания. Изменение окраса кожи происходит из-за накопления в организме пигмента меланина. Чем дольше это заболевание присутствует у человека, тем больше выражена пигментация. Она заметна на руках, лице, в зоне половых органов и подмышек. Нарушается работоспособность печени, и её размеры увеличиваются. При этом возможно обострение любых хронических заболеваний. Они протекают в более тяжёлой форме. Больных беспокоит слабость, а также постоянная усталость. Иногда проявляются болезненные ощущения в суставах. Из-за наличия свободного железа кальций откладывается в них. Иммунитет становится ослабленным, любые инфекции и вирусы без особых затруднений проникают в организм. У некоторых пациентов выпадают волосы.

Если отсутствует должное лечение длительное время, то заболевание становится хроническим, а симптомы гемохроматоза проявляются более выражено. При этом возможны следующие нарушения:

В крови повышается концентрация глюкозы. Это происходит из-за того, что нарушается работоспособность поджелудочной железы. У женщин нарушается цикл менструации, а у мужчин ослабевает потенция. Такое воздействие оказывает железо на половые органы. Появляется сердечная недостаточность и аритмия. Сбои функционирования щитовидной железы приводят к гормональным нарушениям.

Из-за длительного протекания заболевания проявляется гиперпигментация участков кожного покрова.

Диагностика и лечение

Выполняя диагностику гемохроматоза, наибольшее количество информации можно получить при помощи биопсии печени. Генетические исследования позволяют определить наличие мутирующих генов.

Наибольшее количество железа накапливается в печени, а также сердце. Компьютерная томография является помощником в определении содержания микроэлемента в этих органах. С помощью анализа крови можно установить количество железа в организме.

Для выявления заболевания выполняется десфералевая проба. Препарат вводится внутримышечно, после чего определяется, сколько железа выделяется вместе с мочой за сутки.

Одним из основных средств лечения заболевания является кровопускание. Для начала количество забираемой крови составляет 500 мл. Процедура повторяется с увеличением временного отрезка и должна привести к умеренной анемии. При выполнении лечения из рациона исключаются продукты, содержащие железо, а также водорастворимые углеводы.

Продолжительность жизни при наследственном пигментном циррозе составляет не менее 15 лет. В случае развития цирроза печени при вторичных типах болезни пациенты живут не больше, чем 10 лет.