Как выбрать мужскую куртку

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При выборе куртки для мужчин стоит обратить внимание на материал. Самые теплые модели выполнены из кашемира или шерсти. Первый материал более теплый, но и стоит он дороже. Что касается шерстяной куртки, то она более долговечна, зато от дождя не защитит, ведь быстро намокнет.

Существует предостаточно разновидностей современных мужских курток на любой вкус. Из наиболее популярных стоит выделить ветровки. Демисезонные модели, выполненные из нейлона или полиэстера, надежно защитят вас от капризов погоды — сильного ветра и дождя. Часто подобные изделия делают без подкладки, ведь предполагается, что носить их вы будете на пиджак или джемпер. Кроме того, подобный вид курток может быть с капюшоном и внушительными наружными карманами на молнии или кнопках.

Классическая модель — бушлат. Длина подобной модели — до бедер, на рукавах — украшения в виде широких лацканов. Шьют подобные куртки зи плотной шерстяной ткани. Благодаря специальной обработке, эта ткань не промокает.