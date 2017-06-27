Уход за верблюжьим одеялом

Одеяло – необходимый атрибут постельных принадлежностей. От качественного и практичного изделия зависит комфортный сон человека. На портале http://шуйские.рф/odeyala/шерстяные%20_одеяла/Одеяло_Верблюд_прохладное.html можно приобрести одно из немногих изделий, которое соответствует основным критериям:
• практичности;
• легкости;
• комфортности;
• доступности.
Изготовленное из натурального материала, верблюжье одеяло:
• не вызывает аллергии;
• отлично удерживает тепло;
• является антибактериальным.
Основным преимуществом данного одеяла является сохранение сухого тепла, что благоприятно влияет на человека с повышенным потоотделением.
Особенности ухода за изделием
Чтобы данное изделие прослужило больше, необходимо придерживаться основных правил ухода. Особое внимание необходимо уделить:
• чистке изделия в зимний период;
• сушке одеяла (в помещении с повышенной влажностью и при постоянном проветривании);
• стирке (правила по стирке вещей из натуральной шерсти).
Придерживаясь основных правил по уходу, владельцы смогут не один год наслаждаться легкостью и теплотой верблюжьего одеяла.