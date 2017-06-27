Уход за верблюжьим одеялом

Одеяло – необходимый атрибут постельных принадлежностей. От качественного и практичного изделия зависит комфортный сон человека. На портале http://шуйские.рф/odeyala/шерстяные%20_одеяла/Одеяло_Верблюд_прохладное.html можно приобрести одно из немногих изделий, которое соответствует основным критериям:

• практичности;

• легкости;

• комфортности;

• доступности.

Изготовленное из натурального материала, верблюжье одеяло:

• не вызывает аллергии;

• отлично удерживает тепло;

• является антибактериальным.

Основным преимуществом данного одеяла является сохранение сухого тепла, что благоприятно влияет на человека с повышенным потоотделением.

Особенности ухода за изделием

Чтобы данное изделие прослужило больше, необходимо придерживаться основных правил ухода. Особое внимание необходимо уделить:

• чистке изделия в зимний период;

• сушке одеяла (в помещении с повышенной влажностью и при постоянном проветривании);

• стирке (правила по стирке вещей из натуральной шерсти).

Придерживаясь основных правил по уходу, владельцы смогут не один год наслаждаться легкостью и теплотой верблюжьего одеяла.