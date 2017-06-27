Контейнеры для перевозки и хранения товаров

Многие бизнесмены сталкивались с проблемой перевозки или хранения своего товара. Отсутствие специального склада приводит к порче и потере приобретенных изделий. Поэтому лучшим выходом из сложившейся ситуации является приобретение специальных передвижных помещений таких, к примеру, как контейнер 20 тонн размеры которого зависят от выбора клиента.
Виды контейнеров
Существует несколько типов контейнеров:
• морские;
• сухогрузные;
• бытовые;
• рефрижераторные.
По своему тоннажу данные изделия делятся на:
• двадцатитонники;
• сорокатонники;
• пятитонники;
• трехтонники.
Кроме этого, существуют контейнеры с открытым верхом и контейнер-платформа.
Особенностью всех видов данных изделий является возможность хранения и перемещения различных видов товаров. Каждый предоставленный контейнер – это крепкое помещение, которое можно использовать в любых целях, в виде:
• склада;
• гаража;
• бытовки.
Многие клиенты отдают предпочтение приобретению контейнеров для складского помещения, ведь покупка данного изделия обходится дешевле, чем строительство сооружения, а практичность и удобство позволяет установить его на любом участке, не запрашивая специального разрешения на строительство.