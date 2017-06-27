Роль инвестиционных компаний в экономике России

Огромной проблемой практически каждой отрасли промышленности является нехватка средств. К тому же любой бизнес требует значительных денежных вливаний до того времени, как он начнет приносить доход. Однако и тогда во многих случаях финансовая поддержка должна осуществляться своевременно, иначе отсутствие средств приведет к упадку прибыли и даже ликвидации предприятия. Инвестиционная компания «Евроинвест», главой которой является Березин Андрей Валерьевич, это самая востребованная и надежная фирма, к которой, порой, не нужно даже обращаться лично за помощью.

Совет директоров регулярно проводит собрания, где на повестку дня выносятся важные вопросы о наиболее уязвимых сферах промышленности, о возможной им помощи и др.

Заслуги ИК «Евроинвест»

Огромный холдинг постоянно на слуху как у предпринимателей, так и у обычных граждан. Регулярное позитивное «вмешательство» в работу и финансовые проблемы государственных и частных фирм позволило значительно улучшить положение различных промышленных категорий. Особенно видны заслуги компании «Евроинвест» в агропромышленной сфере.