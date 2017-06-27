Онлайн-кредит – быстро, доступно, выгодно!

Каждый человек хоть раз в своей жизни сталкивался с проблемой временного отсутствия денежных средств и необходимостью взять в долг определенную сумму на короткий срок. Для многих в такие минуты хорошей палочкой-выручалочкой являются родные или друзья, но если и они не могут помочь, тогда клиенту нужно обратиться в банковское учреждение для оформления кредита, предоставив огромную кучу документов и поручителей. С приходом в жизнь обывателя интернета возможность «перехватить денежные средства до зарплаты», значительно упростилась благодаря возможностям оформления на портале zaimer.kz/articles/micro-zaym онлайн-займа.
Особенности оформления микрозайма через интернет
Для оформления данной процедуры пользователю нет необходимости:
• выстаивать огромные очереди в банковских учреждениях;
• собирать большое количество справок;
• предоставлять поручителей;
• оформлять залоговое имущество.
Достаточно оформить заявку на получение микрозайма, имея при себе паспорт. В течение нескольких минут клиент получит ответ на свой запрос.
Отдавая предпочтение такому оформлению кредита, пользователи получают значительные преимущества, которые выражены в:
• быстром оформлении займа;
• получении денег в любое время;
• перечислении денежных средств на банковскую карточку.
Еще одной особенностью получения микройзайма в онлайн-режиме является возможность получить кредит под один процент в день на сумму не более двухсот тысяч тенге.
Оформив данный вид микрозайма, клиент, после ознакомления договора и его принятия, получает денежные средства:
• на банковскую карточку;
• на расчетный счет;
• на Яндекс.Кошелек;
• наличными.
Оформление микрокредитования не займет у пользователя много времени: достаточно правильно оформить заявку и дождаться ответа финансового отдела онлайн.