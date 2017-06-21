Экзотический Таиланд

Таиланд сегодня является экзотической страной, где очень близко сошлись обычаи нескольких религий: буддизма и мусульманства, и популярной сегодня, широко востребованной туристической инфраструктуры, отлично развитой за эти годы. При отдыхе в этой стране полностью забываешь о том, что в родном городе идет снег или просто очень холодно. Ведь ласки солнечных лучей, нежного моря, красивой природы дают отдыхающим столько новых впечатлений и ощущений, что напрочь забываешь о родном холоде. Неспроста сегодня Таиланд считается очень популярным, востребованным и известным центром Туризма мира. Внешне Таиланд напоминает образ «головы» слона с большим «хоботом» – Малаккским полуостровом. Таиланд расположен в зоне трех климатических поясов: на севере климат континентальный, перетекающий в субэкваториальный и муссонный климат. В основном природные осадки обусловлены муссонами. Температура стабильно высокая – это +28 градусов. Туры в таиланд из алматы представлены на сайте https://www.rozavetrov.kz.

В природе стоит выделять три сезонных периода. Сезон жары занимает месяцы март, апрель и май. Время дождей начинается с июня и продолжается до октября. Затем, в ноябре, начинается прохладное время года в Таиланде, и так продолжается до февраля. В дождливом сезоне дни проходят жаркие, но вклиниваются периодически 3-часовые проливные дожди.

В стране много бунгало, различных отелей – прекрасных мест для размещения отдыхающих, шикарных пляжей и разных вариантов для проведения свободного времени. Каждый человек в Таиланде найдет развлечение по себе. Цены на питание, проживание, различные услуги в стране просто минимальные, чем цены в странах Европы. Здесь расположен очень большой аквариум стран Азии, занимающий 2 уровня центра торговли. Обитателей в таком аквариуме огромное количество – это акулы, морские ежи, черепахи, морские драконы, мурены, креветки и разные цветные рыбы. Когда гуляешь по морскому туннелю, то над головами посетителей плавают акулы, рыбы, черепахи и много других обитателей моря. Не следует игнорировать с экскурсией Аюттахаю – древнего города Аютия-королевства. Этот город считается особенно красивым. По преданиям Статуи Будды и храмы украшены щедро драгоценными камнями и золотом. Но в дальнейшем Аюттайя сильно разрушилась. Сегодня можно на этом месте увидеть башенные развалины, разрушенные ворота дворца и ступеньки, много каменных видов Будды. Любителям природы важно побывать в Сафари-парке, который сегодня является крупным парком для отдыха и со своим зоопарком. Здесь свободно чувствуется жирафам, зебрам, львам, тиграм, носорогам и еще многим диким животным. Жирафы обязательно подойдут покормиться из рук посетителей, орангутанги и дельфины покажут гостям свое занимательное Шоу.