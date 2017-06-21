Солнечные пляжи для детей

Море, солнце, пляжи все это прелести летнего месяца! Итак, вы приверженец пляжного отдыха! Наверно, нет ничего прекраснее, чем понежится на берегу лазурного черного моря! Алушта курорт ЮБК, здесь всегда комфортно и людно, горы, пляжи и теплое море манят любителей хорошего отдыха. Природа Алушты поражает своими красками, мягкий климат Крыма позволит забыть о суровых зимах, окутав ласковым шумом морского прибоя.

Пляжи жемчужной Алушты немного своеобразны, так как, из- за того, что море периодически уносит песок, многие пляжи насыпаны галькой. Центральный пляж, пляж у набережной, пляж в профессорском уголке это только малый послужной список лучших пляжей курортного города. пляжи Алушты для детейсостоят частично из галки и песка! Преимущество смешанного пляжа в том, совместно с малышом, можно построить не только город из разнообразных песчаных фигурок, но и выложить из камней различные узоры, дорожку, имя ребёнка, соорудить дворец из гальки, а фотография на фоне таких интересных детских работ станет украшением семейного альбома.

Конечно же, детский отдых в Алуште начинается с аквапарка, это место не только удивит своей неповторимостью в ландшафтном дизайне, но и ваш малыш получит море эмоций от разнообразия горок. Вы найдете для него, множество развлечений, от игр с аниматорами для более маленьких до пляжной игры в футбол или волейбол для детворы постарше. Ваш отдых с детьми пройдет совершенно без проблем. Для туристов предложено не вероятное разнообразие отелей, с любыми удобствами! Сидя на террасе, Вы сможете любоваться великолепием вечернего пейзажа горы Кастель. Она находится около пяти километров от города Алушты и возвышается на 440 метров над уровнем моря.

Рассказывать о Алуште можно до бесконечности, но даже и тогда рассказ окажется неполным. Пейзажи щедры на сюрпризы и всегда рады любознательным туристам и маленьким гостям.