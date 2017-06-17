Сразу при строительстве – монтаж солнечной электростанции

Трудно поверить, насколько быстро современные технологии входят в наш повседневный быт. С каждым годом все больше домовладельцев предусматривают монтаж солнечной электростанции еще на стадии проектирования собственной недвижимости жилого либо коммерческого назначения. Причем справедливо это не только для Западной Европы или же Соединенных Штатов, но и для наших украинских реалий. Самосознание украинцев растет, а с ним приходит и понимание того, что каждый должен принять участие в решении глобальных проблем – по-другому с ними никак не справиться. К тому же это еще и очень выгодно – обзавестись собственной фотоэлектростанцией, чтобы получить источник бесплатной электроэнергии и не платить за нее огромные суммы энергетическим монополистам. Важным моментом является и гибкость конструкции солнечных энергоустановок, благодаря которым они могут быть доступны для людей с самым различным уровнем достатка.

Монтаж солнечной электростанции одновременно с возведением дома

Проще всего навесить на кровлю уже существующего жилого дома солнечные панели, которые будут генерировать электричество для Ваших бытовых нужд. Однако с точки зрения проектировщика и инвестора такое решение является неоправданно громоздким, поэтому в том случае, когда речь идет о строительстве нового здания, лучше использовать более совершенные и экономичные методы монтажа фотоэлектрических модулей. Наиболее прогрессивной в наши дни может считаться система BIPV, что расшифровывается как Building Integrated Photovoltaics. Она предусматривает полную интеграцию солнечных панелей в ограждающие конструкции дома вместо ненужного дублирования их функций. К примеру, для настилания мягкой кровли продвинутому строителю не понадобится металлочерепица, шифер или CATEPAL. Сразу поверх стропил монтируется специальная несущая конструкция в виде решетки из алюминиевых профилей, прямо к которой крепятся крышные фотоэлектрические панели. Изготовленные по инновационной технологии «стекло-стекло», они существенно долговечнее и прочнее традиционных, поэтому одновременно с генерацией электроэнергии солнечные панели прекрасно могут выполнять и все основные функции кровли, не отягощая при этом несущие конструкции излишней нагрузкой. Почаще заходите на Интернет-сайт фирмы «Rentechno», чтобы всегда быть в курсе самых прогрессивных решений, применяемых для монтажа солнечной электростанции – совсем скоро фотоэлектрические панели будут питать энергией каждый дом, оттеснив на задний план привычную нам экологически «грязную» энергетику.