Бензопила Макита – как ее правильно обслуживать

Жизнь современного садовода значительно облегчает масса всевозможных механических помощников, особое место среди которых занимает бензопила Макита. Это самый универсальный инструмент, который можно с успехом применять для множества операций – от подрезки деревьев до заготовки дров. Однако, как и любой другой сложный механизм, цепная пила требует к себе внимания и нуждается в регулярном обслуживании. Для безопасной и надежной эксплуатации все узлы должны находиться в исправном состоянии, пильная цепь должна быть хорошо натянута, а ее зубья – достаточно острыми. По основным параметрам пильная цепь должна полностью соответствовать шине, что следует учитывать при покупке новой взамен износившейся. Разумеется, для только что купленной бензопилы этот вопрос не актуален – на заводе инструмент укомплектовали самой подходящей гарнитурой, так что перед началом работы ее необходимо правильно обкатать.

Бензопила Макита – лучшего помощника не сыщешь

Обкатка – важнейший этап подготовки к работе новой цепной пилы. Она производится на пониженных оборотах в течение сорока-пятидесяти минут. Этого времени достаточно, чтобы все детали хорошо притерлись друг к другу. Теперь нужно выключить двигатель, проверить натяжение пильной цепи, а затем снова его запустить и выполнить несколько пробных пропилов, прикладывая минимальное усилие. Теперь Ваша бензопила Makita успешно подготовлена к работе и ее можно эксплуатировать в нормальном режиме. Для безотказно работы инструмента его нужно периодически обслуживать, уделяя особое внимание состоянию цепи, а также систем питания и зажигания.

Проверять натяжение цепи, особенно новой, следует очень часто – желательно при каждом перерыве. Вследствие нагревания при работе цепь постепенно растягивается, что необходимо компенсировать регулировкой. Однако слишком перетягивать пильную цепь тоже нельзя – из-за этого быстро выходят из строя подшипники, а сама цепь может просто оборваться. Каждый раз перед началом работы необходимо проверять исправность тормоза, который блокирует движение цепи в нештатной ситуации. Для проверки, прижав рукоятку тормоза к ручке управления, повышают обороты двигателя до средних, после чего активируют тормоз нажатием на его рычаг. Если при этом цепь сразу же остановилась, значит тормоз работает без проблем. Выбирайте на сайте официального представителя My-tools.com.ua надежную и безопасную бензопилу Макита – инженеры компании позаботились о том, чтобы Вы могли работать без всяких затруднений, соблюдая элементарные правила обращения с цепной пилой.