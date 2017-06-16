Преимущества чартерных рейсов

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Питание в самолёте, который осуществляет авиачартер, чаще намного лучше. Что касается спиртных напитков, их вообще могут не подать. Если коснуться безопасности полетов, то здесь нет различия в чартерах и регулярных рейсах, ведь одни и те же самолеты их осуществляют.

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