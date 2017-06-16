Карты городов в онлайн режиме

Сложно представить себе туриста без карты. Отправляясь в новый город или страну, они часто берут с собой путеводители. Ведь так легко заблудиться в незнакомой местности.

Также карты городов используют и местные жители. На ней можно увидеть, где расположена, какая улица или дом. Сейчас многие карты расположены в интернете. Это очень удобно для всех пользователей сети. Удобства заключаются в том, что всегда можно приблизить нужный объект с помощью колесика мышки. Что, например, невозможно сделать в бумажном варианте.

Скачать карту Екатеринбурга можно на сайте https://www.tourister.ru. На карте можно увидеть все достопримечательности города, такие как музеи и парки. Кроме того, здесь есть кафе и рестораны. Если кто-то планирует хорошо провести время – карта точно пригодиться.

Екатеринбург – красивый город с множеством интересных мест. Поэтому не лишним было бы ознакомиться с их расположением. Так намного удобнее будет сориентироваться на местности и быстро найти нужный объект.

Виды карт

Существуют различные виды карт. К ним относятся:

• физические;

• политические;

• карты автомобильных дорог;

• карты движения общественного транспорта;

• карты достопримечательностей городов;

• и другие.

В зависимости от применения нужно подобрать необходимую. Их можно легко скачать в интернете или приобрести в бумажном виде в ближайшем киоске.

Варианты для использования

Карты можно использовать, как и перед путешествием, так и непосредственно в дороге. Существует много навигаторов, которые не позволят водителям заблудиться в незнакомом месте.

Также можно смотреть карты в планшетах или на мобильных устройствах. Это один из наиболее удобных вариантов. Следует лишь предварительно скачать нужное приложение и пользоваться ним.