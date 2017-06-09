Виды расчесок. Какие они бывают?

Иметь красивые и здоровые волосы мечтает каждая женщина. Благодаря красивой прическе девушка способна сразить любого мужчину. Чтобы достичь такого результата за волосами следует регулярно следить. Ведь, как известно красота – это уход.

Виды расчесок

Для начала нужно подобрать правильную расческу, которая не будет травмировать волосы. И с её помочью можно будет легко распутать любую прядь.

Существуют следующие виды расчесок:

— пластиковые;

— металлические;

— деревянные.

Стоит отметить, что каждый вид имеет свои преимущества и недостатки, с которыми стоит ознакомиться, прежде чем идти за покупкой.

Какую расческу выбрать?

Пластиковых расчесок много на рынке. Они могут быть совершенно разных моделей и цветов. Поэтому можно подобрать красивую модель. Но, к сожалению, в своем составе они содержат вредные вещества, которые могут проникнуть в кожу головы.

Металлические расчески могут травмировать волосы. После чего они станут хрупкими и ломкими. Поэтому их использовать нужно осторожно.

А вот деревянные расчески привлекают своей натуральностью деревянные расчески. Ознакомиться со всем ассортиментом можно на сайте. Они являются безопасными, ими не можно повредить голову. Кроме того от них не электризуются волосы, что является несомненным плюсом. С их помощью легко можно сделать массаж головы.

Если говорить о недостатках, то не всем нравится их внешний вид. Дерево достаточно простой материал. Многим девушкам удобнее держать в руке пластиковую расческу. Поэтому все достаточно индивидуально.

Выбирать стоит ту модель, которая понравиться именно вам. Лучше рассчитывать на личные предпочтения. Для каждой длины волос может подходить свой вариант. Возможно, прийдется опробовать разные виды расчесок в поиске наиболее оптимального варианта.

Советы и рекомендации

Лучше выбрать хорошую расческу, не зависимо от её цены. Так как пользоваться ей прийдется долго. Если волосы запутались их стоит аккуратно расчесывать. Иначе их можно просто вырвать клочками.

После приобретения расчески стоит помнить о том, что не следует расчесывать мокрые волосы, так как их легко травмировать. А также хотя бы раз в две-три недели следует мыть расческу.