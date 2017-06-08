Заказать услуги ландшафтного дизайна на сайте russian-park.ru

Человек всегда стремился к уюту, стараясь сделать свой дом не только теплым, но и уютным. Но это стремление не ограничилось только жилищем, зачастую участок у дома стараются засадить, всевозможными кустарниками, фруктовыми деревьями и цветами, стараясь распределить их равномерно по всему участку по времени цветения и цветовой гамме, в какой-то степени это уже ландшафтный дизайн. Те же, кто желает сделать свои владения максимально гармоничными, зелеными и в тоже время практичными обращаются к специалистам в области садово-паркового дизайна. Компания предлагает профессиональный ландшафтный дизайн — russian-park.ru под ключ в Москве и области.

Так что же такое ландшафтный дизайн, и каким он должен быть? Ландшафтный дизайн – это то, что гармонизирует пространство всего двора, придавая ему единый стиль, цвет, объем и даже аромат. Но, прежде чем нанимать дизайнера, заказчику необходимо определиться, с основной идеей композиции, и уж затем грамотный специалист сумеет раскрыть суть поставленной задачи и воплотить идею сначала на проекте, и уже после согласования и одобрения, выполнить задумку на участке. Не нужно путать озеленение и ландшафтный дизайн, ведь это не просто высадка растений, это целое искусство, которое базируется на:

• Проектирование и архитектуре;

• Растениеводстве и ботанике;

• Истории культуры и философии.

При разработке проекта специалист опирается на все эти аспекты.

Компания «Русский парк» занимается обустройством, как небольших участков, так и преображением огромных территорий, а также предоставляет ландшафтные услуги для коттеджей, дач http://russian-park.ru/uslugi/landshaftnyi-dizain/dachi/ и прочего. На сайте russian-park.ru, можно ознакомиться со всем спектром услуг который предлагает компания это и:

•  Ландшафтный дизайн;

•  Благоустройство;

•  Озеленение;

•  Мощение дорожек;

•  Сооружение малых архитектурных форм;

Обратившись в компанию «Русский парк», невозможно не восхититься оперативностью, качеством, как услуг, так и используемых материалов, профессионализмом сотрудников, оригинальностью, но в тоже время точностью выполнения поставленных задач.