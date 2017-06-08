Инстаграмм — новые возможности для продвижения в бизнесе

Если сравнивать Инстаграмм и Facebook, то возможности продвижения Инстаграмма привлекают все больше рекламодателей благодаря эффективности. На сайте www.socialmediastarter.com работает для вас двадцать четыре часа в сутки, без перерывов и выходных. К вашим услугам — надежнейшие услуги в соцсетях через Instagram, Facebook, Twitter, Youtube и Soundcloud. Здесь помогут поддержать ваш бизнес и развивать ваш бренд. Вы можете создать аккаунт в Instagram.

Инстаграм не дает расслабиться. Здесь появляются обновления каждую неделю. Благодаря расширению функционала соцсети, появляются дополнительные возможности, чтобы вовлекать подписчиков во взаимодействие с бизнесом через Инстаграм.

У пользователей Инстаграма есть возможность переключиться на бизнес-профиль. Кликнув на кнопку «Свзяаться», подписчик может созвониться с вами или написат на почту, а может быть, посмотреть карту, как до вас добраться.

Благодаря бизнес-профилю всегда можно максимально точно провести отслеживание эффективности постов. Здесь всегда есть возможность проводить эксперименты, тестирование различных видов контента. Таким образом вы сможете найти максимально результативный формат для ниши.