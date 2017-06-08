Жатка для уборки подсолнечника

Если вам нужна жатка для подсолнечника, то самое время разобраться в том, каковы ее особенности, в чем превосходства. Так, жатка Optison используется для того, чтобы эффективно осуществлять уборку подсолнечника, который уже полностью созрел. Устройства способны приспосабливаться на различные типы такого агрегата как комбайн.

Из явных преимуществ стоит выделить следующие:

1. Простота в обслуживании.

2. Минимизируются потери семян подсолнечника.

3. Жатка достаточно просто и удобно агрегатируется на комбайн.

4.Минимум затрат касаемо ухода за жаткой.

5. Внушительная производительность касаемо обрабатываемой площади.

6. Даже в том случае, если условия для уборки неблагоприятны, передвижение массы происходит достаточно быстро, не забиваясь и беспрепятственно.

Существует и PSM жатка — это новинка, успешная разработка, с помощью которой легко и просто можно убрать подсолнечник. Здесь в наличии измельчители стеблей. Такая жатка подходит для уборки полностью спелого подсолнечника.

Преимущества здесь аналогичны уже описанным выше. Из достоинств, которые присущи исключительно PSM жатке, стоит выделить то, теперь можно в один ход не только убрать подсолнечник, то и произвести измельчение. Непосредственно сразу после жатвы теперь можно провести вспашку. Минимизируется истаптываемость почвы. Разбрасывание стеблей пополю происходит равномерно. Не повреждаются во время работы шины. То же касается днища.

Стоит обратить внимание и на скоростную жатку ЖСН. Она отличается внушительно высокой продуктивностью, ее работа сопряжена с минимумом потерь. Работает ЖСН более качественно и быстро. Здесь — безрядковый способ уборки. Благодаря этому, становится возможным работать на посевах разных типов. Исключены потери топлива. Становится возможным без проблем маневрировать на подсолнечниковых полях.

Всегда можно обратиться к специалисту, если вы растерялись в обилии ассортимента жаток. С учетом требований, предпочтений и пожеланий, специалист поможет сделать правильный выбор.