Черный квадрат Малевича — основные смыслы

«Квадрат» Малевича — знаменитая картина, которая вызывает массу споров и противоречий. Существует масса различных мнений касаемо смысла, заложенного создателем в его творение.

Многие уверены в том, что на самом деле художник изобразил не квадрат, а другую фигуру. Да и цвет черным получился без наличия этой краски в процессе создания картины. Здесь смешались различные палитры расцветок, которые в ансамбле создали данный цвет. Художник стремился создать форму, которая отличалась бы динамичностью и подвижностью. Это ему удалось в полной мере.

В этой картине кроется уникальный и даже тайный смысл, который формулируется следующим образом: мир, который нас окружает, только в первую минуту может казаться плоский, черно-белый. На самом деле, если объемно взглянуть на планету, то можно заметить все разнообразие цветовой палитры, понять, что жизнь не стоит на месте, она кардинальным образом меняется. Мы на инстинктивном уровне присматриваемся к картине и в подсознании ощущается вся объемность черного квадрата. Оказывается, он разноцветен.

Еще в тысяча девятьсот пятнадцатом году была написана картина Малевича. Она — наиболее обсуждаема в русской живописи. Здесь постоянно спорят и дискуссируют. Кому-то кажется, что перед нами прямоугольная трапеция, для других это более глубокий смысл — настоящее послание, философского характера. Оно было зашифровано талантливым Малевичем в его творении. Посмотрите на небо сквозь квадратную форточку — что вы там видите? Каждый увидит что-то свое, особенное.

Всегда есть возможность фантазировать, мечтать. И каждый из нас должен понимать, что только от нас зависит все происходящее с нами. Конечно, есть вещи, которые нельзя изменить. Но нужно стремится к недосягаемому, верить в невероятное. И тогда жизнь будет наполнена смыслом.

Талантливый художник открывает перед нами грани, за которые раньше мы даже не пытались заходить. Теперь каждый может углубиться в философские познания и найти смысл — истинный.