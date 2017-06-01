Личность Александра Невского в искусстве, музыке и кинематографе

Александр Невский является известнейшей личностью со времен Древней Руси. Он признается историками как справедливый князь и мудрый полководец, сильный духом борец за спокойное существование своей Отчизны.

Однако характеристика его личных качеств и поступков не однозначна. Некоторые историки склонны персонифицировать его как отрицательного героя, якобы он предал своего брата, привел татар в русские земли. Несмотря на это, личность Невского фигурирует в различных сферах искусства.

Кинематограф

Самый известный фильм об Александре Ярославиче — «Александр Невский» (режиссер С.М.Эйзенштейн, сценарист П.А.Павленко, композитор С.С. Прокофьев). Картина повествует о знаменитом сражении между славянами и воинами Ливонского Ордена — Ледовом побоище на Чудском озере 1242 г.

Фильм вышел на экраны кинотеатров 1938 г. Эйзенштейн был награжден Сталинской премией и получил докторскую степень в области искусствоведения без защиты диссертации. Следует отметить, что сценарий несколько раз редактировался из-за критики историков, обнаруживших несовпадения с реальностью.

В годы Великой Отечественной войны картина вновь была выпущена на экраны и пережила «второе рождение» в связи с необходимостью поднятия силы духа и патриотизма в сражениях за Родину.

Музыка

Кантата «Александр Невский», написанная величайшим русским композитором С.С. Прокофьевым к картине Эйзенштейна, обрела самостоятельную жизнь. Впервые отдельно от фильма она была исполнена в Большом зале Московской консерватории 17 мая 1939 г.

Произведение состоит из семи частей, повествующих битве на Чудском озере, героизме славянских воинов и мудрости их полководца. Кантата написана для исполнения хором, оркестром и вокалом (меццо-сопрано), длится примерно 40 минут.

Литература

Первое известное литературное произведение о великом полководце — «Житие Александра Невского», созданное его современником. Житие описывает Ледовое побоище и битву на Неве со шведами.

В светской литературе первоописателем жизни Невского стал Г.Ф. Миллер, написавший биографию полководца в 1732 г. под названием «Жизнь святого Александра Невского».

В 1952 г. из-под пера советского романиста В.Г. Яна вышла «Юность полководца» — заключительное произведение цикла о событиях, происходивших в 13 в. в Европе и Древней Руси. Историки характеризуют повесть соответствующей действительности прошлого.

Писали о Невском Белов В.И., Васильев Б.Л., Сегень А.Ю. и другие советские прозаики.

Живопись

В живописи образ А. Невского заметен как в светской области, так и в церковной. Так как князь почитается в качестве святого — существует много икон с его изображением. В светской живописи ему уделяли внимание художники Семирадский Г.И., Нестеров М.В., Васнецов В.М., не говоря уже о менее известных творцах.

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