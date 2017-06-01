Как выбрать холодильные установки

Холодильные установки с успехом применяют в различных отраслях промышленности. Сюда входят и процессы переработки полимерных материалов. Следует со всей внимательностью отнестись к выбору требуемых параметров касаемо холодильного оборудования. Кроме того, следует обратить внимание на то, чтобы оптимально подобрать вид охлаждения. Еще один важный момент — обеспечение рекуперации тепла.

Использование режима с открытым охлаждением «Зимний пуск» — тоже важная деталь при выборе. То же касается организации плавающего регулирования давления конденсации.

В список следует добавить электронное регулирование частоты вращения насосов.

Яркий пример реализации подобных мероприятий для того, чтобы сберечь энергию — проектирование холодильного оборудования для гальванических ванн.

Для начала следует выбрать необходимые параметры оптимальной холодильной установки. Предостаточно разных принципов охлаждения. То же касается типов используемого оборудования. Речь идет о холодильных системах, а также открытом охлаждении и колодезном охлаждении.

Они классифицируются по назначению. Выбирать холодильное оборудование следует в соответствии с определенной температурой охлаждающей воды. Кроме того, особое значение следует придать отводу тепла из гальванической ванны.