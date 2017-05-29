Выбираем хорошее банковское учреждение

Сегодня, благодаря быстрому развитию и распространению информации, люди могут узнать обо всем происходящем в мире за считанные секунды. Касается это самых разных сфер жизни. Так, найти лучший банк в Киеве для оформления вклада или кредита можно при помощи Интернета.

На что нужно обращать внимание, чтобы выбрать подходящее банковское учреждение?

1. Репутация и надежность

Эти параметры легко отследить благодаря изучению статистики, которая касается роста активов банка, а также размеров его кредитного портфеля, динамики роста доходов. В том случае, если эти показатели находятся в положительном русле, а сам банк стабильно работает на рынке страны, то ему можно довериться.

2. Отзывы клиентов

Важно принять во внимание политику банка по отношению к своим клиентам, а также оценить уровень обслуживания учреждения. Узнать все это можно из отзывов потенциальных вкладчиков или заемщиков определенной банковской организации. Также можно посетить форумы, где обсуждаются те или иные банковские учреждения, чтобы произвести оценку компетентности и качеству работы сотрудников банка.

3. Условия сотрудничества

Также стоит произвести оценку того, насколько являются выгодными для клиента предложения банка. Так, если была обнаружена минимальная или нулевая процентная ставка, не нужно спешить радоваться. К этому могут быть добавлены всевозможные скрытые платежи и комиссии, существенно повышающие сумму переплаты. Так что нужно внимательно читать условия взаимного сотрудничества, чтобы не стать жертвой обмана.