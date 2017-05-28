Пора отпусков! Как провести долгожданный отпуск? Отправиться в какую либо страну, посетить ее достопримечательности и устроить обще познавательные экскурсии по музеям, или выбрать более простое — пляжный курорт? Если Вам надоели поездки за границу? Или Вы, просто устали от примитивного отдыха? Вы любите более активный отдых, любите рисковать и готовы к приключениям! Тогда, Вам, для начала необходимо продумать, и иметь четкое понимание, где именно, вы желаете побывать. Если Вы открыты для путешествий, то для Вас будет актуальна информация предоставленная на сайте http://extremeguide.ru/chile/

Итак, сначала определимся, что такое туризм? Туризм-путешествие, в какую либо страну или местность, продолжительностью неимение одной ночевки. Где преследуется развлекательные, познавательные, религиозные и иные цели. Человек, который совершает такое путешествие, называется путешественник.

Сейчас довольно активно начал развиваться новый вид отдыха — экстремальный туризм, который дарит кучу потрясающих ощущений и впечатлений. Мир, в котором мы живем, чрезвычайно разнообразен! Различные природные ареалы включают пустыни, тропические и северные леса и горы, которые полны приключений, и готовы предстать пред Вами во всей красе.

Этот вид отдыха довольно многогранен! Экстремальный туризм это туризм в той или иной степени связанный с риском, Ведь, кому не хочется ощутить Единение с природой, увидеть удивительные горные склоны, океанские или пустынные пейзажи. Также, наверно, немаловажно доказать, самому себе, что Вам под силу сплав по рекам, и спуски в пещеры, и даже прыгнуть с парашютом не вызовет нервной дрожи в ногах. Завораживающая красота подводного погружения -дайвинг и многое другое, без чего турист не может себе представить отдых. Вы не осознаете красоту путешествия, пока не приедете домой и не приложите голову на старую знакомую подушку.