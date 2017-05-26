Что представляют из себя макрозаймы?

Микрозайм – это взятие денежных средств в долг в небольшом объёме на короткий период времени. Выдаются такие займы для людей, предпринимателей и юридических лиц. Проценты по ссуде исчисляются посуточно, в период пользования займом, то есть за начало отсчёта можно принимать дату оформления, а концом – дату погашения первоначальной суммы займа. Большую популярность получили микрозайм онлайн, благодаря оформлению займа денежных средств, не выходя из дома.

Как и кем осуществляется контроль за организациями, выдающими микрозаймы?

Финансирование мелкого масштаба в РФ контролируется прежде всего законодательством. Именно в нём прописан ФЗ от 02.07,10 под номером – 151 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых фирмах». Исходя из статьи законодательства, компании, осуществляющие такую деятельность, как выдача займов на краткосрочный период, должны иметь на это лицензию и состоять в специализированном реестре экономических организаций.

Каковы достоинства получения микрозаймов?

Оформление таких кредитов может происходить лишь по паспорту, а остальные документы не требуют;

Многие ссудные кооперативы готовы выдать займ без проверки личной кредитной истории клиента.

Рассмотрение заявки не так длительно, как при получении обычного кредита на долгий срок. Потраченное человеком время на ожидание одобрения заявки будет равно нескольким часам.

Микрофинансовые компании ведут деятельность по праздникам и выходным, в отличие от банков.

Легко получить маленький кредит при помощи интернета. Достаточно заполнить заявку на сайте организации, её рассмотрят и деньги поступят на электронный счёт или же платёжную кару.

Немного о недостатках.

Главным минусом займов является высокая процентная ставка. Она может высчитываться понедельно и посуточно. Первый вариант намного лучше и выгодней, нежели второй. Если вести дневное исчисление, то процент погашения составит 2%, если месячное, то от 30 до 60%. Переплата в год составляет 730%.

Это общие данные, но если судить строго, то у каждой организации свои правила и тарифы, способы расчёта процентов и прочее.

Кстати, советую тщательно выбирать компании, предоставляющие услуги микрофинансирования, ведь в современном мире очень много мошенников.