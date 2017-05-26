Остекление балконов

Остеклить балкон — значит надежно защитить жилище от пыли и атмосферных осадков. То же касается шума с улицы. Благодаря остеклению, становится возможным сделать жилое пространство максимально комфортным и уютным. Благодаря теплому остеклению, всегда есть возможность превратить балкон в дополнительную комнату, где все можно отдохнуть или даже работать, а может быть, вы просто захотите расширить помещение, которое прилегает. После остекления данное пространство будет максимально полезно, чего не скажешь о том, каким оно было до этого. Остекление балкона в Тюмени — отличный выбор.

Из самых популярных видов остекления стоит выделить теплое, а также холодное. Если вы решили сами остеклить балкон, то очень важно быть в курсе всех нюансов и подводных камней. Обязательно стоит обратить внимание на некоторые важные моменты:

1. Необходимо произвести правильно замеры.

2. Выбирайте максимально надежную конструкцию.

3. В процессе утепления балкона, всегда есть возможность его расширения. Для этого используют подкосы, которые расходятся от основания балкона.

4. Для того чтобы добиться лучшей гидроизоляции, сохранить слой, следует произвести обработку герметиком полиуретановой пены. Также здесь уместна специальная пленка. Еще можно нанести штукатурку.

В случае холодного остекления балкона глухие створки сочетают с распашными или раздвижными. Используя трехполозковый профиль. становится возможным передвигать три раздвижные створки в одну сторону. При этому не нужно даже снимать москитную сетку — достаточно ее отодвинуть. Благодаря раздвижным окнам, помещение становится более функциональное.

Всегда есть возможность обратиться к профессионалам, если вы хотите остеклить балкон. Это наиболее верное решение, нежели пробовать сделать это самим, ведь вы не обладаете подобными знаниями и умениями, которые очень важны для достижения максимального результата в работе.