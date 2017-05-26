Погодные условия в Адлере в октябре

Октябрь- это месяц, который не является наипопулярнейшим, если говорить об отдыхе в Адлере. Купаться погода уже не позволяет в море, ведь достаточно прохлажна для этого. А ведь большинство туристов именно для этого приезжают сюда. Но есть и такие люди, которы предпочитают путешествие в Адлер именно в середине осени. На сайте https://pogoda.tourister.ru/russia/adler/october вы всегда можете узнать, какая погода в Адлере осенью, в октябре месяце.

Несмотря на то, что в октябре уже холодно купаться в море, предостаточно других вариантов в этом месяце для роскошного отдыха в этом красивейшем месте. Осенний отдых отличается массой достоинств. В октябре еще достаточно тепло, светит солнышко. Поэтому вы всегда сможете прекрасно провести время, прогуливаясь по Адлеру и наслаждаясь его достопримечательностями, которых здесь очень много. Кроме того, в середине осени уже нет такого большого наплыва туристов. А значит, исключены очереди в кафе и магазинах. Вы сможете спокойно наслаждаться отдыхом на побережье, не торопясь, осматривать достопримечательности. Здесь всегда к вашим услугам лучшие гостиницы с гостеприимным персоналом. Вас ждут мини-отели и санатории, а также пансионаты. В этот период здесь вдвойне рады постояльцам. Проживание в этот период вам обойдется намного дешевле, нежели в летний период. Поэтому отдыхать в Адлере в октябре — реальная возможность сэкономить, не отказывая себе в удовольствиях и получив массу приятных ощущений и эмоций.

Если в сентябре здесь продолжается лето, то с приходом октября уже налицо первые признаки осени. Погода более прохладная, это наиболее заметно в ночное время. Морская вода остывает до плюс семнадцати градусов. Но все равно в это время в Адлере еще достаточно комфортно, тепло и уютно.

Отдых в это время здесь будет просто роскошным. И все-таки стоит учитывать то, что погода бывает непредсказуемой. Поэтому стоит захватить с собой на отдых теплые вещи.