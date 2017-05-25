Квартирный вопрос!

«Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше». Наверно, каждый человек хотел бы, если не изменить качество жизни, то немного подкорректировать, улучшить, создать более комфортные условия своей «среды обитания», деятельности и отдыха. Для реализации этих идей, существуют различные пути. Например, работать «не покладая рук» всю жизнь и только, к преклонному возрасту, заработать и приобрести квартиру в желаемом районе. Взять в займы, у зажиточного друга, оформить ипотечный кредит или все же оформить квартиру в рассрочку (более детально на сайте http://novabydova.com.ua/blog/kvartiri-v-rassrochku-v-kieve/)?

На данный момент времени, предоставление квартир в рассрочку от застройщика, является достаточно выгодным и востребованным предложением. Неосведомленному человеку может показаться, что ипотечный кредит и рассрочка предложения практически идентичны. По сути, не обязательно владеть определенными знаниями или быть профессионалом в данной области, чтобы оценить и проанализировать и принять правильное решение, касаемо этих предложений. Но все же имеется ряд существенных отличий, которые стоит учитывать. При ознакомлении условий ипотечного кредитования, взвесив все «за» и «против» можно точно сказать, что для большинства людей ипотека «не по карману».

Что такое рассрочка и чем она хороша?

Рассрочка- это не кредит, поэтому процентной ставки обычно нет или она не превышает 5%, что является большим преимуществом, в отличии от банковских процентов по ипотеке. В зависимости от платежеспособности покупателя, цена жилья, разбивается на равные части, оплата производится ежемесячно либо или ежеквартально. Еще не маловажный факт, с развитием системы покупки квартиры в рассрочку, усиливается конкурентоспособность между застройщиками. За счет большого предоставления девелоперами рассрочку на квадратные метры в своих новостройках, перед людьми желающими приобрести квартиру, открывается большой выбор.